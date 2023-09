Moagem acumulada no Centro-Sul em 2023/24 sobe 10,34% ante 2022/23, diz Unica

São Paulo, 26 - A moagem de cana-de-açúcar no acumulado da safra 2023/24 (abril até 16 de setembro), no Centro-Sul do Brasil, atingiu 448,33 milhões de toneladas, em comparação com 406,33 milhões de t registradas no mesmo período da temporada anterior 2022/23. O desempenho corresponde a um avanço de 10,34% entre os dois períodos, mostra levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta terça-feira, 26.

A produção de açúcar no acumulado desde 1º de abril totaliza 29,26 milhões de toneladas, em comparação com 24,65 milhões de toneladas do ciclo anterior (+18,68%).

Já a fabricação de etanol no acumulado desde o início do atual ciclo agrícola, até 16 de setembro, atingiu 21,21 bilhões de litros (+5,54%), dos quais 12,42 bilhões de etanol hidratado (+1,64%) e 8,79 bilhões de anidro (+11,59%).