Oposição acusa assessora de Anielle Franco de discriminação racial e aciona MP

Nas redes sociais, a ministra se defendeu, afirmando que as críticas são atos de "violência política de gênero e raça" e "tentativa de implodir" seu trabalho à frente da pasta. "Não são ataques a este ministério ou a mim, mas ao povo brasileiro", escreveu a ministra. Até o momento, ela não se manifestou sobre a conduta de Decothé.

Essa não foi a única publicação feita por assessoras da pasta que repercutiu mal. Luna Costa, que trabalha na comunicação do ministério, publicou duas imagens de Decothé: em uma delas, a assessora abre uma camisa do Flamengo dentro da torcida do São Paulo e em outra, aparece correndo com uma pasta com o timbre do governo federal. Dentro dela estaria o protocolo que Anielle Franco assinou com a CBF.

"Realidade = derrota do Flamengo + saindo andando com o protocolo de intenções do Gov Federal na mão + tentando achar transporte + gás lacrimogêneo + olho e boca ardendo", escreveu Luna Costa.