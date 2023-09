Órgão federal dos EUA investiga Perdue Farms e Tyson Foods por trabalho infantil

Nova York, 26 - O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos anunciou que está investigando fábricas operadas pelas gigantes da avicultura Perdue Farms e Tyson Foods após um relatório afirmar que empresas terceirizadas empregavam crianças migrantes para limpar as unidades de processamento de carne. O órgão norte-americano confirmou que investiga uma planta da Tyson e outra da Perdue, ambas no Estado da Virgínia. As informações foram divulgadas na semana passada pelo The New York Times.

As empresas afirmaram que não sabiam que crianças estavam trabalhando em suas instalações, uma vez que terceirizam a limpeza para empresas de saneamento. Elas disseram, ainda, que vão cooperar com as investigações.

Segundo um porta-voz da Perdue, a companhia não foi notificada da investigação, mas vai colaborar "com qualquer inquérito do governo", acrescentando que a empresa tem políticas de longa data para evitar que menores trabalhem em empregos perigosos e que violem a lei. "Exigimos dos nossos fornecedores os mesmos padrões elevados", disse.