Plantio de soja da safra 2023/24 atinge 1,5%, diz Conab; milho verão tem 18,3% da área semeada

São Paulo, 26 - O plantio da safra de soja 2023/24 no Brasil atingia 1,5% até o último domingo, 24, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em levantamento semanal de progresso de safra, avanço de 1,3 pontos porcentuais ante uma semana atrás. Os trabalhos de campo estão mais avançados no Paraná (6%) e em Mato Grosso (6%), onde já haviam começado na semana passada, e também tiveram início em Mato Grosso do Sul (1,2%), enquanto os outros Estados ainda não iniciaram o plantio. Em igual período da última safra, a semeadura da oleaginosa estava em 1,7%.

Já a semeadura de milho verão do ciclo 2023/24 atingia 18,3% da área estimada para o Brasil no domingo, segundo a Conab, 1 ponto porcentual a menos do que no período equivalente da temporada passada. Os trabalhos avançaram 3,3 pontos porcentuais ante a última semana. A instalação das lavouras começou pela região Sul, alcançando 58% das lavouras no Paraná, 46% no Rio Grande do Sul e 43% em Santa Catarina.

A colheita da segunda safra de milho 2022/23 atingia no último domingo (24) 98,2% da área estimada no País, avanço de 2,5 pontos porcentuais na semana. Há atraso ante a temporada anterior, quando os trabalhos já estavam concluídos. Dos Estados que ainda colhem o cereal, Minas Gerais está à frente nos trabalhos de campo, com 99,5% da área colhida, enquanto São Paulo está atrás, com 80% da área retirada.