Vendas de etanol na 1º quinzena crescem 12,2% ante igual período de 2022, mostra Unica

Dados publicados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) indicam que a paridade média do Estado de São Paulo, na última semana (de 17 a 23 de setembro), atingiu 61,9%, o menor nível desde o início safra.

Nos demais principais Estados consumidores, o renovável também apresenta elevados índices de competitividade: 57,3% em Mato Grosso, 62,3% em Goiás, 63,5% em Minas Gerais e 66,1% no Paraná. No caso do etanol anidro, a venda arrematou uma variação positiva de 2,04% resultando em um volume de 458,88 milhões de litros.

No acumulado da safra 2023/24, a comercialização de etanol soma 13,87 bilhões de litros, o que representa um aumento de 3,49%. O álcool hidratado compreende uma venda no volume de 7,92 bilhões de litros (-0,2%), enquanto o anidro de 5,95 bilhões (+8,86%).

Mercado de CBios

Dados da B3 registrados até o dia 22 de setembro indicam a emissão de 23,55 milhões de CBios em 2023. Até a data supracitada, a parte obrigada do programa RenovaBio havia adquirido cerca de 55,96 milhões de créditos de descarbonização. Esse valor considera o estoque de passagem da parte obrigada em 2021 somada com os créditos adquiridos em 2022 e 2023, até o momento, estejam eles ativos ou aposentados. O horizonte temporal selecionado cobre as aquisições que compreenderão os créditos utilizados para atendimento das metas de 2022, cujo prazo havia sido postergado, e 2023.

Segundo a Unica, o prazo para cumprimento da meta referente ao ano de 2022 se encerra em 30 de setembro.