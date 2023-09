Brasil conquistou 44 novos mercados para produtos agropecuários até setembro

São Paulo, 27 - O Brasil, desde o início de 2023, conquistou 44 novos mercados para os produtos agropecuários até setembro deste ano, informa o Ministério da Agricultura, em comunicado. De acordo com a análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais (SCRI), do Ministério da Agricultura, entre os principais mercados alcançados destacam-se a comercialização para as carnes bovina e suína brasileiras para o México e a República Dominicana.

As exportações brasileiras do agronegócio subiram 6,6% em agosto deste ano, no comparativo ao mesmo mês do ano passado, atingindo US$ 15,63 bilhões. O valor correspondeu a 50,4% do total exportado pelo Brasil, segundo a SCRI.

Com uma pauta diversificada das exportações, o Ministério da Agricultura intermediou negociações nas Américas (Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Uruguai, Equador, Chile e Panamá), totalizando 19 mercados.