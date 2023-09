Extração de madeira em tora cai 17,4% em 2022 na média nacional, diz IBGE

Se considerado todo o grupo de produtos madeireiros, responsável por uma fatia de 63,1% do valor da produção do extrativismo, houve uma pequena redução de 0,8% na arrecadação em 2022, depois do aumento expressivo de 37,9% em 2021.

"Portanto, retornando à tendência dos últimos anos, em que a exploração extrativista de madeira vinha perdendo espaço no País, sendo gradativamente substituída pela originada em florestas cultivadas", avaliou o IBGE.

O grupo de produtos madeireiros somou R$ 3,935 bilhões em 2022, com avanços no valor da produção do carvão vegetal (11,0%) e da lenha (14,4%), mas redução na madeira em tora (5,7%).

O Pará aumentou a extração de madeira em tora para 4,7 milhões de metros cúbicos, maior produtor nacional, um aumento de 22,7% em relação à quantidade obtida em 2021, seguido pelo Mato Grosso, com 4,101 milhões de metros cúbicos.

Pará e Mato Grosso concentraram 71,4% do total de madeira em tora retirada de matas nativas, somando 83,4% do valor de produção do produto. O Pará arrecadou R$ 1,530 bilhão, e o Mato Grosso, R$ 766,281 milhões.

Os municípios que mais extraem madeira em tora da natureza ficam dentro dos limites da Amazônia Legal: Colniza, no Mato Grosso, seguido por Prainha, no Pará, e Aripuanã, também no Mato Grosso.