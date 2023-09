Preço do frete rodoviário de carga cai em agosto em MT, mostra Conab

São Paulo, 27 - Com o término da colheita do milho segunda safra em Mato Grosso, maior produtor nacional de grãos, a oferta de caminhões cresceu consideravelmente no Estado, contribuindo para derrubar os preços do frete rodoviário de cargas em todas as praças em agosto, em comparação com o mês anterior. As informações fazem parte do Boletim mensal Logístico, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo a Conab, no entanto, no atual exercício há alguns agravantes para a queda mais intensa dos preços dos fretes: "a velocidade na comercialização das principais commodities está aquém do observado normalmente e, atrelada a essa questão, a alta generalizada dos combustíveis, em especial do óleo diesel. Estes dois fatores acabaram por gerar a forte queda nos preços dos fretes."

A estatal salientou que "a queda na cotação do frete rodoviário foi sentida mais intensamente em agosto e estima-se que deverá permanecer durante todo o mês de setembro, caso se mantenha o quadro atual, preço do óleo diesel elevado vis a vis, manutenção dos preços de soja e milho a despeito da recente elevação nos prêmios de exportação do cereal".