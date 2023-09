Carne suína ganha competitividade ante proteína de frango e perde ante a bovina, diz Cepea

São Paulo, 28 - A carne suína subiu de preço na parcial de setembro (até terça-feira, 26), mas segue mais competitiva em relação à carne de frango - que também se valorizou no período. Já em relação à proteína bovina, cujos preços seguem em queda, a suína perdeu competitividade, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), em relatório.

Segundo levantamento do centro de estudos, no atacado da Grande São Paulo, de agosto para setembro, a carcaça especial suína se valorizou 5,2%, negociada a R$ 9,77/kg, em média, neste mês. Apesar do avanço mensal (influenciado pelas altas no início de setembro), os valores dos produtos de carne suína têm registrado queda nesta segunda quinzena, sobretudo com a recente onda de calor intenso, diz o Cepea.

Segundo colaboradores consultados pelo Cepea, a alta temperatura e a retração da demanda - devido ao menor poder de compra da população no fim do mês - têm limitado o consumo. De 19 a 26 de setembro, especificamente, o preço da carcaça especial suína recuou 4,1% no atacado da Grande SP, com média de R$ 9,56/kg na terça.