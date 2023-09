CPMI do 8/1 cita baixo quórum e cancela depoimento de extremista condenado por armar bomba

A CPMI do 8 de Janeiro cancelou o depoimento de Alan Diego dos Santos Rodrigues, condenado por tentativa de atentado à bomba nas imediações do Aeroporto de Brasília no fim do ano passado. A decisão partiu do próprio presidente do colegiado, o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA). A oitiva estava marcada para esta quinta-feira, 28.

Segundo a secretaria da comissão, o cancelamento se deu devido à previsão de que haveria "baixo quórum" no encontro. Além disso, foi alegado também que o tema a ser tratado com o depoente desta quinta - a tentativa de atentado à bomba em Brasília - já havia sido amplamente discutido em outros momentos de trabalho do colegiado.