Disputa por comando de Belford Roxo tem pancadaria e acusações de manipulação

A disputa pelo comando da Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, já começou com uma briga generalizada, com troca de socos, suspeitas de bomba no carro de um vereador e acusações de manipulação política pelo poder na Câmara do município a cerca de um ano das eleições.

O pleito deve colocar o atual prefeito da cidade Wagner Carneiro (Republicanos), o Waguinho - que conta com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - e o deputado estadual Márcio Canella (União), aliado do governador Cláudio Castro (União), em lados opostos da disputa. De acordo com a Polícia Militar do Rio, uma pessoa armada foi presa durante a confusão no plenário da Casa nesta quarta-feira, 27.

A briga ocorreu após os vereadores Eduardo Araújo (MDB) e Fabinho Varandão (Novo) pedirem exoneração do secretariado de Waguinho, na Prefeitura de Belford Roxo, para votar contra um projeto do chefe do Executivo municipal em discussão no Legislativo. Ao comparecerem à sessão, eles foram informados de que as exonerações ainda não haviam sido publicadas, logo eram considerados licenciados e não tinham direito à voto.