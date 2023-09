SP vive gangorra climática, com calor e frio se alternando

Após dias de intenso calor, com as máximas quebrando recordes consecutivos em meio ao inverno, a primeira semana da primavera se encerra com tempo mais ameno - e até certo frio nesta quarta, 28 e quinta, 29.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a propagação de uma frente fria no litoral está promovendo mudança na direção dos ventos. Por consequência, áreas de instabilidade estão se formando e provocando chuva desde ontem. Na tarde desta quarta, foram registradas quedas de granizo em regiões como Santa Ifigênia e Aclimação, na região central da cidade.

Ainda segundo o órgão, as chuvas têm potencial para rajadas de vento de até 60 km/h, com descargas elétricas. Há potencial também para a formação de alagamentos. "A temperatura apresenta declínio, com mínima prevista de 18°C no fim da noite", informou ontem o CGE.

Em contrapartida, a média da temperatura máxima alcançou os 32,7°C na capital ontem, e os menores índices de umidade se aproximaram dos 40%. Conforme informações do banco de dados do CGE, setembro registrou, até o momento, 47,3 milímetros de chuva, o que equivale a quase 70% dos 68,3 milímetros previstos para todo o mês. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) chegou a emitir um alerta com risco hidrológico alto para a Região Metropolitana de São Paulo e Campinas.

Recordes

A chuva forte desta quarta ocorreu um dia após a Defesa Civil de São Paulo ter decretado estado de alerta para altas temperatura. Como mostrou o Estadão, a capital registrou no último domingo a maior temperatura do ano, 36,8ºC, às 17h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O recorde de calor em 2023 até agora na cidade também é o mais elevado para o mês de setembro desde 1943, ano em que o Inmet começou a fazer as medições oficiais.

Próximos dias

Nos próximos dias, os ventos úmidos que sopram do mar favorecem a entrada de umidade e do ar mais frio. A quinta-feira deve ter céu encoberto e períodos com garoa e chuva leve. O CGE alerta a população para a queda abrupta de temperatura. Segundo a meteoblue, a mínima será de 15°C e a máxima de apenas 19°C - uma diferença de ao menos 13°C para ontem. Amanhã, o dia começa com muitas nuvens, chuviscos e leve sensação de frio.

Entre o fim da manhã e a tarde, acontecem poucas aberturas de sol, que facilitam a elevação da temperatura. Não há previsão de chuva significativa, mas a máxima não passa de 22°C. No sábado, porém, a máxima deve voltar a bater 28° C.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.