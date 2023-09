Conab realizará no dia 2 leilão para contratação de frete para 1,3 mil t de milho

São Paulo, 29 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará, na próxima segunda-feira (2 de outubro), mais um leilão para a contratação de frete. Será uma nova oferta para o transporte de 1.300 toneladas de milho vinculado aos estoques públicos para a região Norte. O objetivo é atender criadores cadastrados no Programa de Venda em Balcão (ProVB), informa a estatal em comunicado.

Conforme a Conab, o leilão será realizado às 9h30 (horário de Brasília), em conformidade com os dados constantes no Aviso nº74/2023. As cargas estão localizadas nos municípios de Vera e Sorriso, ambos no Estado de Mato Grosso, e terão como destino os municípios de Manaus (AM) e Boa Vista (RR).

Os interessados em participar do leilão deverão obrigatoriamente estar inscritos na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como transportador rodoviário ou como transportador rodoviário de cargas ou Operador de Transporte Multimodal, desde que inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Também é necessária a inscrição no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican) da Conab.