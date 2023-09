Deral reduz previsão de área com milho na 1ª safra e mantém estável a de soja em 2023/24

São Paulo, 29 - O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, reduziu a sua previsão de área plantada com milho 1ª safra em 2023/24, em novo levantamento divulgado na quinta-feira, 28. Conforme o Deral, a expectativa é de 314,4 mil hectares plantados com o cereal, ante 317 mil hectares projetados em agosto e 17% a menos do que o estimado para 2022/23, de 379,1 mil hectares.

O departamento também diminuiu a expectativa de produção, que passou de 3,13 milhões de toneladas para 3,12 milhões de toneladas, 18% abaixo dos 3,79 milhões de toneladas de 2022/23, mas aumentou a de rendimento, que foi de 9.889 kg/ha para 9.908 kg/ha, ante 9.983 kg/ha em 2022/23.

Para a soja 2023/24, o Deral manteve a previsão de 5,80 milhões de hectares plantados, praticamente estável em comparação com 2022/23 (5,78 milhões de hectares), mas reduziu a produção de 21,94 milhões de toneladas para 21,91 milhões de t, o que corresponde a uma queda de 2% em comparação com a safra anterior (22,38 milhões de toneladas). A produtividade prevista também caiu de 3.871 kg/ha para 3.776 kg/ha entre os dois períodos.