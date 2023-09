Lula tem quadro estável e foi transferido para quarto depois de cirurgia, diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem quadro de saúde estável depois de fazer operação para corrigir uma artrose do lado direito do quadril e um procedimento nas pálpebras. As informações estão em boletim médico divulgado nesta sexta, 29, o qual está em consonância com o que disseram os médicos de Lula em entrevista a jornalistas mais cedo.

"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na data de hoje a cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia sem intercorrências. Encontra-se internado em apartamento, e clinicamente estável, sob o cuidado das equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, do Prof Dr. Giancarlo Cavalli Polesello e da Dra. Eliana Forno", diz o boletim.

O documento é assinado por Rafael Gadia, superintendente de Governança Clínica, e Mauro Suzuki, diretor clínico, ambos do Hospital Sírio-Libanês. Lula foi operado na unidade do hospital em Brasília. O petista deve voltar ao Palácio da Alvorada na terça-feira, 3 de outubro.