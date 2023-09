Tradicional concurso de qualidade da illycaffè vai selecionar finalistas entre 760 amostras

São Paulo, 29 - O tradicional prêmio realizado pela empresa italiana illycaffè, que elege os melhores cafeicultores do Brasil, encerrou inscrições na quinta-feira, 28. Foram recebidas 760 amostras pela Experimental Agrícola do Brasil/illycaffè.

As amostras para o 33º Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café vieram de diversas regiões do País, entre elas: Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Matas de Minas, Chapada de Minas, São Paulo, Região Sul e Região Centro-Oeste.

O diretor-geral da Experimental e presidente da Comissão Julgadora do Prêmio, Aldir Teixeira, disse em comunicado que desde a primeira edição, em 1991, a quantidade e a qualidade de amostras enviadas melhora a cada ano. "Neste ano tivemos um aumento de mais de 30% no número de amostras inscritas em relação ao ano passado. A cada edição a seleção das 40 finalistas fica mais difícil, pois recebemos muitos cafés com nota máxima, com excelente qualidade", informou.