Após cirurgia no quadril ontem, Lula já caminhou e fez fisioterapia hoje, diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem quadro de saúde estável. Ele já caminhou e fez fisioterapia na manhã deste sábado, 30, segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, divulgado há pouco. Lula foi operado na sexta-feira, 29, para corrigir uma artrose do lado direito do quadril e para realizar um procedimento nas pálpebras.

"O paciente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na data de ontem, 29, à cirurgia de artroplastia total de quadril à direita e também a blefaroplastia. Passou a noite estável, caminhou pela manhã e realizou sessões de fisioterapia", diz o boletim.

Lula permanece internado no quarto e está sob os cuidados das equipes de Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello.

O documento é assinado por Rafael Gadia, superintendente de Governança Clínica, e Mauro Suzuki, diretor clínico, ambos do hospital Sírio-Libanês.

A previsão é que o presidente tenha alta na terça-feira, 3, e volte ao Palácio da Alvorada, onde permanecerá em repouso por orientação médica pelos próximos dias.