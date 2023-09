Deputada Paula Belmonte diz que se machucou após assalto em SP

A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania) divulgou um vídeo em que relata um assalto durante passagem pela cidade de São Paulo. Segundo a parlamentar, ela utilizava o celular dentro do carro quando um criminoso quebrou o vidro e roubou o aparelho, ferindo o braço e as unhas.

"Eu acabei de chegar aqui em São Paulo e fui assaltada, no meio da Rua Nove de Julho com a Lorena . Eu estava aqui respondendo no celular, quando uma pessoa pegou e me assaltou. Eu estou toda machucada. Qualquer intervenção em Whatsapp, qualquer coisa, não sou eu. Já fomos ao batalhão da Polícia Militar, entramos em contato com autoridades", disse.

A deputada também divulgou imagens de como o carro ficou após o ocorrido, com o vidro quebrado. Paula mandou um recado para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Falando para o nosso governador Tarcísio, cheguei na sua cidade e aconteceu essa situação muito chata e muito triste. Temos que combater qualquer tipo de roubo. Tem gente que quer achar normal o roubo de um celular. Não está certo. Eu não esperava ter acontecido isso. Foi muito rápido".