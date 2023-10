Café/Secex: exportação total em setembro sobe 5,40%, para 3,098 milhões de sacas

São Paulo, 02/10 - A exportação total de café pelo Brasil (verde e processado) no mês de setembro de 2023 alcançou 3,098 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a um aumento de 5,4% em comparação com igual mês de 2022 (2,939 milhões de sacas). Em termos de receita cambial, houve diminuição de 12,92% entre os dois períodos, de US$ 735,653 milhões para US$ 640,631 milhões. Os dados foram divulgados há pouco pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No acumulado dos nove meses deste ano, o volume embarcado registrou queda de 7,9%, totalizando 24,759 milhões de sacas, em comparação com 26,892 milhões de sacas em igual período do ano passado. Já a receita cambial recuou 19,2% entre os dois períodos, de US$ 6,920 bilhões em 2022, para US$ 5,590 bilhões este ano.