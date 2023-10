Fertilizantes: volume importado em setembro aumenta 22,4%, aponta Secex

São Paulo, 02/10 - O Brasil importou em setembro 3,976 milhões de toneladas de adubos e fertilizantes químicos, com desembolso de US$ 1,226 bilhão. Na comparação com igual mês do ano passado, quando as compras foram de 3,249 milhões de toneladas, o volume foi 22,4% maior. O valor desembolsado foi 39,3% inferior em relação aos US$ 2,020 bilhões gastos em agosto do ano passado.

O preço médio pago por tonelada de adubo em setembro foi de US$ 308,30, 50,4% menor que os US$ 621,70 por tonelada desembolsados em setembro de 2022. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e consideram 20 dias úteis.

De janeiro a setembro, o total de adubos importados atingiu 28,687 milhões de toneladas, com desembolso de US$ 11,615, bilhões, somando os dados divulgados hoje com os números consolidados do Comextat (serviço de estatísticas de comércio exterior da Secex) até agosto deste ano. É um montante 5,53% inferior ao importado em igual período do ano passado, de 30,367 milhões de toneladas. Já o valor gasto com a internalização dos adubos cedeu 43,81% na comparação anual, ante US$ 20,672 bilhões reportados de janeiro a setembro de 2022.