Lucro da Louis Dreyfus Company recua 14% no 1º semestre, para US$ 568 milhões

São Paulo, 2 - A Louis Dreyfus Company (LDC), uma das líderes globais na comercialização e no processamento de produtos agrícolas, obteve lucro líquido de US$ 568 milhões no primeiro semestre de 2023 (encerrado em 30 de junho), recuo de 14,2% ante os US$ 662 milhões registrados em 2022, informou a companhia nesta segunda-feira, 2. A receita líquida ficou em US$ 25,8 bilhões, baixa de 14,9% em relação ao mesmo período do ano anterior (US$ 30,3 bilhões).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações continuadas ficou em US$ 1,169 bilhão, leve perda de 0,1% ante o ano anterior.

Em comunicado, a companhia disse que o resultado reflete um primeiro semestre em que os mercados mantiveram no radar a guerra entre Rússia e Ucrânia, assim como as preocupações com a recessão e as perspectivas incertas de tamanho das safras agrícolas ao redor do mundo.