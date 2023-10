Manhã de Lula é focada em fisioterapia para recuperação e sem compromissos de trabalho

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, focou a manhã desta segunda-feira, 2, na realização de exercícios de fisioterapia para recuperação da cirurgia que realizou no quadril na sexta-feira, 29. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom), o presidente sente dor, mas dentro do previsto.

Segundo as informações divulgadas, Lula não teve nenhum compromisso de trabalho nesta segunda-feira, seja de forma remota - ligação ou mensagem - ou presencial, e deve permanecer sem agendas durante o dia.

Ele se reuniu apenas com o seu fisioterapeuta pessoal, Leandro Dias, no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

A previsão é que Lula não receba nenhuma visita durante a semana. A ideia é focar na recuperação para os próximos dias.

Lula passou por uma artroplastia do quadril, cirurgia ortopédica, e uma blefaroplastia, cirurgia das pálpebras para tratar o excesso de pele na região dos olhos.

O presidente teve alta hospitalar antecipada no domingo, 1º de outubro, e permanece no Palácio da Alvorada desde então.

Após a alta, Lula agradeceu, nas redes sociais, as orações pela sua saúde. "Recebi alta e já estou no Palácio da Alvorada, de onde irei trabalhar nas próximas semanas. Obrigado pelas orações e todas as mensagens de carinho. Estou me recuperando para trabalhar ainda mais pelo Brasil e correr uma maratona", escreveu, no X (ex-Twitter).