África do Sul abate quase 2,5 milhões de frangos para tentar conter surtos de gripe aviária

Cidade do Cabo, 3 - A África do Sul abateu quase 2,5 milhões de frangos na tentativa de conter os surtos de duas cepas de gripe aviária, informou o governo do país nesta terça-feira. Outros 205 mil frangos morreram da doença em pelo menos 60 surtos separados em todo o país.

Mais da metade ocorreu na província de Gauteng, que inclui a maior cidade do país, Joanesburgo, e a capital, Pretória.

A doença vem afetando a indústria do país, que já sofre por uma crise de eletricidade, além de ameaçar impor uma escassez de ovos para os consumidores.