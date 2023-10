Conab: plantio de soja da safra 2023/24 atinge 4,1%; milho verão tem 22,6% da área semeada

A colheita da segunda safra de milho 2022/23 atingia no último domingo 99,2% da área estimada no País, avanço de 1 ponto porcentual na semana. Há atraso ante a temporada anterior, quando os trabalhos já estavam concluídos. Dos Estados que ainda colhem o cereal, Mato Grosso do Sul e Paraná estão à frente nos trabalhos de campo, com 99% da área colhida, enquanto São Paulo está atrás, com 85% da área retirada.

A colheita de trigo da safra 2023 avançou 6 pontos porcentuais ante a semana anterior, para 35% da área prevista. No período equivalente de 2022, o Brasil havia colhido 22,4% do cereal. O Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, iniciou a retirada do cereal do campo, que está em 1%. Já o Paraná colheu 60% da área plantada.

A Conab informou, ainda, que o plantio das lavouras de feijão da safra 2023/24 alcançou 7,6%, avanço de 2 pontos porcentuais na semana. Nos Estados em que teve início, o mais avançado era o Paraná (45%). De arroz, a semeadura avançou em Santa Catarina (63%) e no Maranhão (4%), únicos Estados que começaram, o que representa 7,5% da área prevista para o País, 0,7 ponto porcentual a mais do que na semana passada.