No RS, apenas 43% dos pecuaristas informaram tamanho do rebanho; prazo é 31/10

São Paulo, 03/10 - Pecuaristas do Rio Grande do Sul têm até o dia 31 de outubro para apresentar a Declaração Anual de Rebanho, mas apenas 43% deles o fizeram até agora. São esperadas 380 mil declarações, segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em nota. A declaração é obrigatória para todos os produtores rurais que trabalhem com produção animal. Apenas quatro municípios têm 100% de declarações entregues: Erval Grande, Mampituba, São Domingos do Sul e Severiano de Almeida.

"Manter esses dados atualizados pelo produtor é de extrema importância, porque todas as políticas públicas voltadas para a sanidade animal são baseadas nestas informações", explica a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Rosane Collares Moraes, na nota. A declaração pode ser feita pela internet no sistema da Defesa Agropecuária, na aba Produtor Online.