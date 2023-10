Outubro terá chuva acima da média no Centro-Sul e abaixo da média no Norte e Nordeste, diz Inmet

São Paulo, 3 - A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o mês de outubro é de chuvas abaixo da média histórica nas Regiões Norte e Nordeste, com volumes inferiores a 70 milímetros (mm), e um pouco acima da média na faixa oeste e sul da Região Norte, com previsão de acumulados abaixo de 140 mm. Conforme boletim do instituto, a falta de chuva vai manter baixos os níveis de água no solo nas áreas do Matopiba (Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), levando a um possível atraso na semeadura dos cultivos de primeira safra de grãos. Esse cenário poderá causar restrição hídrica aos cultivos de terceira safra em áreas do Sealba (Estados de Sergipe, Alagoas e nordeste da Bahia), mas favorece as operações de colheita.

Em Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais, os volumes devem ser inferiores a 160 mm, já em áreas do Centro-Oeste e Sudeste a chuva será abaixo da média, com acumulados inferiores a 100 mm.

Os níveis de água no solo ainda podem continuar baixos no Brasil Central, o que poderá favorecer a finalização da safra de grãos 2022/23, mas afetará a semeadura e o início do desenvolvimento dos cultivos de primeira safra na faixa que se estende desde Mato Grosso até o Espírito Santo. Já em áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas Gerais, a umidade no solo será suficiente para atender às fases iniciais da safra 2023/24.