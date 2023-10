Sabesp: governo de SP atua para que população não seja prejudicada por greve

O governo de São Paulo atua nas esferas administrativa e judicial para que a greve, promovida nesta terça-feira, 3, não prejudique a população, afirmou hoje a Sabesp em nota. A companhia classificou como ilegal a paralisação que envolve também a CPTM e o metrô. Os grevistas protestam contra a privatização de estatais paulistas.

A Justiça determinou a manutenção de 85% do contingente da Sabesp, sob pena de multas diárias de até R$ 500 mil aos sindicatos, ainda de acordo com o pronunciamento da empresa. No caso do transporte sobre trilhos, a determinação é de funcionamento de 100% dos nos horários de pico e 80% nos demais períodos.

"A gestão estadual aguarda que as categorias cumpram as decisões judiciais para que os direitos da população sejam preservados", diz a nota enviada à imprensa.

O sindicato de trabalhadores da Sabesp informou ao Estadão/Broadcast que não haverá interrupção no abastecimento de água durante a greve.

Privatização

A privatização da Sabesp tem sido uma das principais bandeiras da gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nos últimos meses, a companhia e o poder estadual tem anunciado medidas que indicam o avanço do processo. Entre elas, a escolha do modelo de follow-on.

A intenção do governo é que o projeto de lei que permite a privatização da Sabesp seja enviado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) até outubro para realizar a desestatização no primeiro semestre de 2024.

Tarcísio afirmou recentemente que a desestatização está em curso e que a privatização da Sabesp será a maior do País nos próximos anos.