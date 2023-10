Soja: Argentina importou 8,2 milhões de t entre janeiro e agosto, diz bolsa

A Argentina importou de janeiro a agosto 8,2 milhões de toneladas de soja, informou em nota a Bolsa de Comércio de Rosário. No acumulado do ano até julho, as importações já tinham superado o recorde anual histórico registrado em 2018, de 6,4 milhões de toneladas. Segundo a bolsa, a produção argentina em 2022/23 somou 20 milhões de toneladas, o que representa queda de 52,6% ante o ciclo anterior.

Apesar da importação recorde, o esmagamento de soja na Argentina entre abril e agosto deste ano somou apenas 14 milhões de toneladas, o menor volume para o período desde 2004/05, disse a bolsa, citando dados da Secretaria de Agricultura. Segundo a bolsa, projeções indicam que a capacidade ociosa das esmagadoras do país poderá chegar a 62% até o fim da atual temporada de esmagamento, em março de 2024.