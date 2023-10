Clima: pesquisadora brasileira ganha Prêmio Ozônio, do coletivo Guardiões do Planeta

O bilionário Richard Branson, fundador do Grupo Virgin, aproveitou a Semana do Clima de Nova York, ocorrida no mês passado, para lançar o Guardiões do Planeta, um novo coletivo de líderes mundiais, ativistas do clima, executivos de empresas e celebridades em favor do clima. Na ocasião, foram anunciados os primeiros sete vencedores do Prêmio Ozônio, e há uma brasileira entre os vencedores: a pesquisadora Suely Machado Carvalho.

Suely foi premiada como uma referência da ONU sobre clima, fundamental para demonstrar a viabilidade técnica e econômica de soluções seguras e de baixo carbono para o ozônio e pelo seu sucesso no alinhamento da política governamental para a transformação desse mercado. A pesquisadora é hoje especialista técnica sênior do Painel de Avaliação Econômica e de Tecnologia para o Protocolo de Montreal no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e consultora da Rede Kigali no Brasil, que reúne organizações da sociedade civil em defesa de ações como a Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal. Segundo a justificativa do Prêmio, "Suely ocupou vários outros cargos seniores protegendo o ozônio e o clima ao longo de mais de 35 anos".

"Como a primeira brasileira copresidente do Technology and Economic Assessment Panel e atualmente especialista sênior estou muito feliz com o reconhecimento recebido. Ser premiada no momento que celebramos o dia internacional da preservação da camada de ozônio, coroa meu trabalho de mais de 35 anos de dedicação a essa causa", disse em comunicado a brasileira premiada.