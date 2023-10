Paraná semeou 82% do milho e 20% da soja 2023/24, afirma Deral

São Paulo, 4 - O plantio da safra de soja 2023/24 no Paraná atingia na segunda-feira (2) 20% da área estimada, avanço de quatro pontos porcentuais ante a semana anterior, de acordo com levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. Conforme o Deral, 94% das lavouras apresentavam boa condição (ante 95% na semana passada) e 6% média condição. Quanto às fases das plantações, 52% estavam em estágio de germinação (ante 82% há sete dias) e 48% em desenvolvimento vegetativo (ante 18% na semana anterior).

Em relação ao plantio de milho primeira safra 2023/24, até segunda os produtores paranaenses haviam semeado 82% da área em comparação com 71% há sete dias. As lavouras apresentavam as seguintes condições: boa (95% ante 93% na semana passada) e média (5% ante 7% há sete dias). As fases das lavouras eram as seguintes: germinação (17% ante 25% na semana passada) e desenvolvimento vegetativo (83% ante 75% há 7 dias). Ainda de acordo com o Deral, a colheita da segunda safra de milho 2022/23 foi encerrada.

Quanto ao trigo, 69% das lavouras estão colhidas em comparação com 60% na semana passada. O Deral estima que 78% das lavouras estão em boas condições (ante 75% na semana anterior), 17% em situação média (20% na semana passada), e 5% ruim (mesmo porcentual de sete dias atrás). As lavouras estão nas seguintes fases: 7% em floração (9% há sete dias), 41% em frutificação (38% na semana passada) e 52% em maturação (52% há sete dias).