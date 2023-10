Demanda aquecida sustenta preços da carne de frango no Estado de São Paulo

Quanto aos cortes, o Cepea cita relatos de que vendas aquecidas e estoques baixos levaram à alta das cotações. "No atacado da Grande São Paulo, a maior valorização entre 27 de setembro e 4 de outubro foi do coração congelado, de 4,2%, com a média a R$ 23,31/kg no dia 4", disse o Cepea. "No mercado de frango vivo, a queda nas cotações - que vinha sendo observada desde a segunda quinzena de setembro - foi interrompida pelo aumento da procura neste início de mês. No dia 4, o animal foi comercializado a R$ 4,93/kg, estável frente ao preço do dia 27 de setembro."

O Cepea também destaca a forte alta do milho no período. Levantamento da Equipe Grãos/ Cepea mostra que, de 27 de setembro a 4 de outubro, o Indicador Esalq/BM&FBovespa do milho (Campinas, SP) registrou alta de 3,7%, fechando a R$ 58,47/saca de 60 kg na quarta. "No mesmo período, a cotação do farelo de soja negociado no mercado de lotes da região de Campinas ficou praticamente estável, a R$ 2.250,65/tonelada também na quarta."