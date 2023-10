Fávaro viaja à Alemanha para participar da feira de Anuga

São Paulo, 5 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, embarca nesta quinta-feira, 5, para a Alemanha, onde participará da feira de alimentos Anuga, em Colônia. O primeiro compromisso do ministro será no sábado, 7, na abertura da Anuga, às 10h30 (horário local), segundo nota da pasta.

O objetivo da visita é fortalecer a relação bilateral e incrementar o comércio de produtos agrícolas do Brasil com a Alemanha e a Europa. Durante a viagem, ainda está prevista uma reunião bilateral com o ministro de Alimentação e Agricultura da Alemanha, Cem Özdemir, para discutir temas de comércio bilateral.

A comitiva retorna no domingo, com chegada prevista ao Brasil para segunda-feira, 9.