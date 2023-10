Grãos: Anec prevê exportação de até 9,3 milhões de t de milho em outubro

São Paulo, 5 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) espera embarques de 8,500 milhões de toneladas a 9,313 milhões de toneladas de milho em outubro. Em setembro, as exportações foram de 9,335 milhões de toneladas. Para a soja, a projeção é de um volume de 5,500 milhões de toneladas a 7,927 milhões de toneladas. No mês que passou o Brasil enviou para fora 5,547 milhões de toneladas do grão. Quanto ao farelo de soja, a projeção é de 2,129 milhões de toneladas (em setembro foram 1,965 milhão de toneladas. De trigo, a entidade espera embarques de 50 mil toneladas neste mês - em setembro o País não exportou nada do cereal.

Na semana de 24 a 30 de setembro, foram exportadas 1,9787 milhão de toneladas de milho, 1,108 milhão de t de soja e 323.930 toneladas de farelo. Para a semana de 1º a 7 de outubro, a Anec estima embarques de 1,780 milhão de toneladas de soja, 487.256 toneladas de farelo, 2,344 milhões de toneladas de milho e 25.000 t de trigo.