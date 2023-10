Colheita de trigo no RS alcança 3% da área cultivada; plantio de milho verão atinge 62%

Na região de Santa Rosa, a colheita alcançou 11% da área plantada. Das lavouras implantadas, 32% estão em enchimento de grãos, 57% em maturação. Na região, a Emater também já identificou redução média de 16% na produtividade, de 3.267 kg por hectare em relação ao estimado inicialmente, de 2.735 kg por hectare. Na região das Missões, a redução de produtividade é de aproximadamente 20%. "Algumas cargas recebidas por cooperativas já foram classificadas como triguilho, que apresenta PH abaixo de 72 e valor de venda a R$ 30,00/sc. de 60 kg", apontou a Emater.

Em relação à safra 2023/24, a Emater informou que 62% da área estimada para milho verão já foi semeada. Segundo a empresa pública, as lavouras estão em fase de germinação e desenvolvimento vegetativo, que foi favorecido pela menor incidência de chuvas. "De maneira geral, as lavouras já se recuperaram da aparência clorótica devido à redução da atividade fotossintética, ocorrida nas semanas anteriores, quando as chuvas eram frequentes. Nesse período, foi retomada a adubação nitrogenada em cobertura, aproveitando a umidade presente no solo e considerando as previsões de novas precipitações", relatou a Emater. A semeadura de milho silagem foi finalizada nas regiões de Erechim e Frederico Westphalen com as lavouras em germinação e desenvolvimento vegetativo.

Já o cultivo de arroz, em estágio inicial, foi prejudicado pelas chuvas frequentes que dificultam a entrada das máquinas para preparo do solo, segundo a Emater. A produtividade é estimada em 8.359 kg/ha. Segundo a Emater, em algumas regiões, como em Bagé, o plantio alcançou 10% da área prevista. "As lavouras semeadas neste período estarão estabelecidas dentro da época preferencial, que se estende até 10 de novembro, o que faz coincidir com o período de maior disponibilidade de radiação solar no início da fase reprodutiva", destacou a Emater.