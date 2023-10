Crédito rural: desembolso do Plano Safra 2023/24 alcança R$ 147 bi até setembro

Brasília, 6/ - O valor desembolsado nos três primeiros meses do Plano Safra 2023/24 (julho a setembro) alcançou R$ 147 bilhões, 11% mais que em igual período do ciclo passado, informou o Ministério da Agricultura em nota. Para custeio, foram financiados R$ 90 bilhões. As linhas de investimento somaram R$ 23,7 bilhões. As operações de comercialização atingiram R$ 17,5 bilhões e as de industrialização totalizaram R$ 15,9 bilhões.

Os recursos foram distribuídos em 617.547 contratos no período de julho a setembro, segundo análise da Secretaria de Política Agrícola do Ministério. Do total, 444.077 contratos foram do no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e 82.572 no âmbito do Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural).

No Pronaf, o desembolso em todas as modalidades somou R$ 20,8 bilhões. Outros R$ 23,2 bilhões foram contratados por meio do Pronamp. Os demais produtores, não enquadrados no Pronaf e no Pronamp, formalizaram 90.898 contratos, com os financiamentos somando R$ 103,1 bilhões.