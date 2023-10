São Paulo, 6 - O plantio de milho da safra 2023/24 na Argentina alcançou 13,9% da área prevista de 7,3 milhões de hectares, avanço de 6,6 pontos porcentuais ante a semana anterior, disse a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal. Na comparação com a média das últimas cinco temporadas, a semeadura está 7,5 pontos porcentuais atrasada. Segundo a bolsa, os trabalhos estão concentrados principalmente no centro do país.