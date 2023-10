Prazo de inscrições da Fuvest 2024 é prorrogado para a terça-feira, dia 10

O período de inscrições para o vestibular 2024 da Universidade de São Paulo (USP) foi prorrogado para às 12 horas da próxima terça-feira, 10. Conforme a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), a data anterior era 6 de outubro.

A taxa de inscrição é de R$ 191.

De acordo com a Fuvest, desta forma, os candidatos terão tempo extra para finalizar as inscrições, ajustar suas escolhas no sistema e gerar boleto de pagamento da taxa para realização do exame.

Como entrar na USP?

O ingresso para a graduação na USP se dá por meio de seu vestibular próprio, aplicado pela Fuvest, pelo Enem-USP e pelo Provão Paulista.

Para o ingresso em 2024, serão oferecidas 11.147 vagas, distribuídas entre ampla concorrência (AC), egressos de escola pública (EP) e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas (PPI).

A distribuição de vagas é a seguinte:

- Fuvest - 8.147 vagas (AC: 4.888, EP: 2.053 e PPI: 1.206);

- Enem-USP - 1.500 vagas (AC: 686, EP: 512 e PPI: 302);

- Provão Paulista - 1.500 vagas (EP: 942 e PPI: 558).

Calendário das provas

A 1ª fase do exame está marcada para 19 de novembro e a 2ª fase para os dias 17 e 18 de dezembro deste ano.

As provas de competência específica vão ocorrer entre 11 de dezembro de 2023 e 11 de janeiro de 2024.

Confira o cronograma do vestibular 2024 da USP:

Comum a todas as carreiras:

- Inscrições para o vestibular da Fuvest 2024: Até as 12 horas do dia 10 de outubro de 2023;

- Realização da primeira fase: 19 de novembro de 2023 (Conhecimentos gerais: prova com 90 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, com apenas uma correta);

- Realização da segunda fase: 17 de dezembro de 2023 (Português e Redação: prova discursiva com dez questões de Português e uma Redação);

Provas específicas da carreira:

- Realização da segunda fase: 18 de dezembro de 2023 (Disciplinas específicas: prova discursiva com 12 questões de duas a quatro disciplinas específicas à carreira inscrita);

- Realização da segunda fase: 11 de dezembro de 2023 a 11 de janeiro de 2024 (Competências específicas: avaliação de competências específicas apenas para as carreiras Artes Cênicas, Artes Visuais, Música (Ribeirão Preto) e Música (São Paulo).