Bertaiolli toma posse no TCE paulista com afagos ao padrinho Tarcísio: 'estadista', diz

O deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) tomou posse na manhã desta segunda-feira, 9, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rasgando elogios ao governador Tarcísio de Freitas, que o indicou ao cargo vitalício com holerite de R$ 41 mil. Bertaiolli chamou Tarcísio de "político, técnico" e "estadista". Afirmou ainda que o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro conduz o Estado "em busca de seu máximo potencial de desenvolvimento econômico".

O governador de São Paulo não foi o único a receber agradecimentos de Bertaiolli. O novo conselheiro de Contas do Estado ainda acenou a Valdemar da Costa Neto, líder do PL, para agradecer a "defesa intransigente" de sua indicação. Outro citado no discurso foi o ex-prefeito Gilberto Kassab - que também apoiou o nome do deputado à Corte de Contas.

A indicação de Bertaiolli ao TCE de São Paulo assinada por 62 deputados, entre os 94 da Casa. Os parlamentares também foram mencionados no agradecimento feito pelo conselheiro nesta segunda, em especial o presidente da Assembleia Legislativa André do Prado. Segundo Bertaiolli, este "construiu a harmonia necessária" para uma votação unanime na Casa Legislativa.

O ex-deputado federal ainda fez um agravo à Mogi das Cruzes, cidade da qual foi prefeito, ressaltando o "compromisso de continuar a defender" o município. Bertaiolli responde a ação por superfaturamento de merenda escolar à época em que geria a cidade do interior paulista.

Em breve discurso, Bertaiolli disse que vai "defender boas práticas de políticas que resultem no desenvolvimento do Estado" e "dar atenção a cada centavo de recurso público investido". "Pois a outra ponta do Estado não suporta mais aumento de impostos", disse. O conselheiro ainda falou em "realizar mais com menos" e buscar um "Estado eficiente".

Ao final da cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas disse que a Alesp "acertou em cheio" na indicação de Bertaiolli. O ex-ministro fez uma larga campanha em sua base aliada para emplacar o ex-deputado na Corte de Contas.

O governador de São Paulo ressaltou que o novo conselheiro sempre ficou "ao lado do setor produtivo, em defesa do empreendedor, daquele que gera emprego oportunidade" e ao lado de "reformas importantes que combatem as razões do baixo crescimento estrutural do Brasil".

Em outro momento de seu discurso, Tarcísio citou os desafios que o Estado enfrenta e levantou algumas bandeiras de sua gestão ao falar sobre o "financiamento da saúde" e investimentos em infraestrutura.

Segundo o governador, a "necessidade de investimento contrasta com a baixa capacidade de investimento por parte do Estado". "Isso nos impõe a necessidade da ousadia, com a elaboração de projetos com a iniciativa privada, privatizações, concessões", indicou.