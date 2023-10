Exportação de carne suína cresce 9% em setembro, para 112,2 mil t, diz ABPA

São Paulo, 9 - As exportações brasileiras de carne suína alcançaram 112,2 mil toneladas em setembro, alta de 9,2% em relação a igual mês do ano passado, com 102,7 mil toneladas, informou nesta segunda-feira, 9, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume considera produtos in natura e processados. A receita com os embarques somou US$ 244,7 milhões, 0,2% maior que a registrada em setembro de 2022, de US$ 244,3 milhões.

Em nota, a associação destaca os novos destinos de embarques, como Canadá e República Dominicana, assim como as compras em mercados da Ásia e das Américas para além de China e Hong Kong, os principais destinos.

No acumulado de janeiro a setembro, o Brasil exportou 920,1 mil toneladas de carne suína, número 11,4% superior ao registrado no mesmo período de 2022, com 825,6 mil toneladas, segundo a ABPA. Já a receita gerada pelas vendas externas foi 16,7% maior na comparação anual do mesmo período, atingindo US$ 2,160 bilhões em 2023, ante US$ 1,851 bilhão nos nove primeiros meses de 2022. Neste período, a China se manteve como principal destino da carne suína brasileira, com 311,1 mil toneladas, volume 2,1% inferior em relação a 2022.