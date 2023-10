Exportação total de carne de frango sobe 6,5% em volume e 2,8% em receita em setembro, diz ABPA

A China segue sendo o principal comprador de carne de frango do Brasil, com 57,1 mil toneladas, volume 41,6% superior ao registrado em setembro de 2022. Na sequência vêm Emirados Árabes Unidos, com 35,2 mil toneladas (+19,8%); África do Sul, com 20,6 mil toneladas (+9,5%); Coreia do Sul, com 19,4 mil toneladas (+30,7%), e México, com 15,2 mil toneladas (+38,5%).

Paraná permanece como principal exportador no Brasil, com 163,4 mil toneladas embarcadas em setembro. Em seguida vêm Santa Catarina (85,8 mil toneladas); Rio Grande do Sul (56,2 mil toneladas); São Paulo (21,5 mil toneladas) e Goiás (18,9 mil toneladas).

Diante de tal desempenho, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, projeta que o Brasil deve exportar este ano mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango.