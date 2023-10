Plantio da safra de soja 2023/24 alcança 10% da área no Brasil, mostra AgRural

São Paulo, 9 - O plantio da safra de soja 2023/24 atingiu 10,1% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira, 5, igualando-se ao índice apurado na mesma semana da safra 2021/22, mas ficando atrás dos 10,7% da temporada 2016/17, de acordo com levantamento da AgRural. O plantio avançou bem em relação aos 5,2% de uma semana antes e supera ligeiramente os 9,6% do mesmo período do ano passado.

Conforme a consultoria, "mesmo com chuvas intensas durante a semana, o Paraná continuou na dianteira, seguido por Mato Grosso, onde os volumes e a distribuição das precipitações mantiveram-se irregulares".