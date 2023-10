Produção chinesa de milho deve crescer 1% em 2023/24, para 280 milhões de t, diz USDA em Pequim

São Paulo, 9 - A produção chinesa de milho na temporada 2023/24 deve somar 280 milhões de toneladas, de acordo com o escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Pequim. O volume representa aumento de 1% ante a estimativa para o ciclo 2022/23, de 277,2 milhões de toneladas.

As importações chinesas de milho em 2023/24 devem crescer 8,1%, para 20 milhões de toneladas, segundo o USDA.

Do total, cerca de 5 milhões de toneladas serão importadas do Brasil, disseram fontes do setor ouvidas pelo USDA.