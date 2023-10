Centro-Sul processa 44,78 milhões de t de cana na 2ª quinzena do mês, diz Unica

São Paulo, 10 - As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 44,78 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de setembro da safra 2023/24, representando crescimento de 77% em comparação com igual período da temporada anterior 2022/23 (25,30 milhões de t). Os números fazem parte de levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta terça-feira, 10.

A Unica disse em boletim que o aumento da moagem registrado traduz a maior disponibilidade de matéria-prima do atual ciclo quando comparado com a safra 2022/2023. "Em comparação com os primeiros 15 dias do mês, a segunda metade de setembro teve um menor índice de precipitação pluviométrica - mas que parece estar se intensificando nesses dias iniciais de outubro. Tal fato contribuiu para melhor operacionalização da colheita por parte das unidades produtoras, que mantiveram ritmo de moagem que reduziu a defasagem quando comparado ao ciclo 2020/2021". Naquele ano, até esta mesma posição, haviam sido processadas 501,87 milhões de toneladas de cana. "Portanto, há 8 milhões de toneladas defasadas e que precisarão ser recuperadas na hipótese de ultrapassar a marca de 605 milhões observadas, pela última vez, no ciclo supramencionado", destacou a Unica.

Ao fim da segunda quinzena de setembro, permanecem em operação 260 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais 243 unidades com processamento de cana, oito empresas que fabricam etanol a partir do milho e nove usinas flex. No mesmo período, na safra 22/23, havia 242 unidades produtoras em atividade. No último ciclo, 15 unidades produtoras haviam encerrado o período de operação ao fim de setembro por causa da menor disponibilidade de cana.