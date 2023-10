Good Karma Partners investe na Rumin8 para reduzir emissões de metano do gado

Apesar de permanecer na atmosfera por bem menos tempo do que o dióxido de carbono (CO2), cerca de 12 anos, é mais eficiente na captura de radiação e, por isso, tem efeito de aquecimento 86 vezes mais forte do que o carbono ao longo de 20 anos e 28 vezes mais forte em cem anos.

A agricultura é a maior fonte humana individual de emissões globais de metano, com cerca de 40% do total, sendo que as emissões entéricas de metano provenientes de ruminantes representam até 30% das emissões antropogênicas globais do gás. Em segundo lugar estão os combustíveis fósseis, com cerca de 36% das emissões, e os resíduos orgânicos deixados em aterros, lixões e águas residuais, de acordo com a Coalizão Clima & Ar Limpo (CCAC, na sigla em inglês), secretariado criado para dar suporte ao Compromisso Global de Metano.

O compromisso foi firmado pelo Brasil e mais de cem países durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 26, realizada em Glasgow, Escócia, e prevê reduzir as emissões globais de metano em ao menos 30% até 2030, em relação aos níveis de 2020.

A Rumin8, da cidade de Perth, já contava com parceiros financeiros de peso fora do Brasil, como o californiano Prelude Ventures, fundo com foco na pauta climática, e a Breakthrough Energy Ventures, formada por Bill Gates. Mas era fundamental um parceiro brasileiro que facilitasse a inserção e adoção da tecnologia no País, detentor do maior rebanho bovino no mundo, com aproximadamente 260 milhões de cabeças de gado, das quais 240 milhões destinadas a corte.

Os Estados Unidos, com o segundo maior rebanho global, têm cerca de 130 milhões de cabeças. Foi por meio dos dois fundos estrangeiros que a Rumin8 e a GK, que já vinha estudando empresas da área, fizeram contato.

"Falamos com mais de 20 empresas desse setor", revelou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o sócio e responsável pelos investimentos em clima e saúde da Good Karma Partners, Raphael Falcioni.