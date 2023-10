Venda de etanol hidratado no mercado interno foi recorde em setembro, diz Unica

A Unica cita dados de preços de revenda publicados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), para semana que se encerrou em 7 de outubro, os quais indicam que nas cidades correspondentes a 65% do consumo de combustíveis nacional, o etanol hidratado tem apresentado paridades atrativas. No Estado de São Paulo esse porcentual atinge 98% do consumo. A respeito das vendas de etanol anidro, o volume comercializado foi de 927,25 milhões de litros o que representa uma variação negativa de 0,84%.

No acumulado da safra 2023/24, a comercialização de etanol alcança 15,33 bilhões de litros, o que representa um aumento de 2,73%. O hidratado compreende uma venda no volume de 8,84 bilhões de litros (+0,51%), enquanto o anidro de 6,49 bilhões (+5,91%).

Mercado de CBios

Dados da B3 registrados até o dia 6 de outubro indicam a emissão de 24,91 milhões de CBios em 2023, informa a Unica. Até o dia 30 de setembro, prazo final para cumprimento da meta referente ao ano de 2022, a parte obrigada havia aposentado 38,66 milhões de créditos. Ainda será confirmado, pela ANP, se alguma distribuidora não atendeu o compromisso. No entanto, de forma agregada, as aposentadorias do período mostram um excedente de quase 2 milhões de CBios em relação a meta.

A partir de agora, o foco se volta para a meta do ano de 2023, cujo prazo para cumprimento se encerrará em 31 de março de 2024. Para o ano em questão, a meta estabelecida é de 37,47 milhões de CBios. Tendo isso em mente, até dia 6 de outubro, a parte obrigada do programa RenovaBio havia adquirido cerca de 20,13 milhões de créditos de descarbonização. Esse valor considera o estoque de passagem da parte obrigada em 2021 somada com os créditos adquiridos em 2022 e 2023, até o momento, subtraída a meta referente ao ano de 2022.