CNI projeta maior superávit comercial da história do Brasil para 2023

Brasília, 11 - O Brasil deve registrar neste ano o maior superávit comercial da história no comércio exterior do País, segundo o Informe Conjuntural do 3º trimestre, divulgado nesta quarta-feira, 11, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A entidade projeta que as exportações brasileiras chegarão a US$ 331 bilhões no ano, enquanto as importações deverão alcançar US$ 257,3 bilhões.

Assim, o superávit comercial chegará a US$ 73,7 bilhões, o maior já alcançado pelo comércio exterior brasileiro.

O documento traz ainda as projeções para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A expectativa é que o IPCA feche o ano em 4,9%.