Justiça condena mulher por estupro de vulnerável de menino de 12 anos em SP

A Justiça condenou por estupro de vulnerável a 13 anos e quatro meses de prisão uma mulher que manteve relações sexuais com um menino de 12 anos. A decisão é do juízo de Paulo de Faria, pequeno município com cerca de 9 mil habitantes no interior de São Paulo, a cerca de 330 quilômetros da capital paulista.

A sentença acolhe denúncia do Ministério Público estadual.

O juízo impôs à mulher prisão em regime inicial fechado - após sentença definitiva. Ela poderá recorrer em liberdade.