Lucro da Camil Alimentos recua 50,1% no 2º trimestre fiscal, para R$ 46,9 milhões

A alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) terminou o segundo trimestre fiscal deste ano em 3,4 vezes ante 2,6 vezes de igual período do ano fiscal anterior. No período, a companhia investiu (Capex) R$ 28,9 milhões, 31,7% menos que no segundo trimestre fiscal de 2022.

No comunicado divulgado aos investidores, o diretor presidente da Camil, Luciano Quartiero, destacou que a receita foi recorde no período.

"Com execução contínua e gradual do crescimento dos novos negócios na companhia. O resultado da Camil reforça mais uma vez nosso posicionamento como uma das maiores plataformas de marcas alimentícias da América do Sul", afirmou Quartiero.

Vendas

A Camil Alimentos apresentou estabilidade no volume total vendido de seus produtos no segundo trimestre fiscal deste ano, encerrado em agosto, em relação a igual período do ano passado, em 629,5 mil toneladas. A alta de 9,3% no volume vendido no Brasil, de 424,9 mil toneladas, compensou a queda de 15% no volume comercializado no segmento internacional, de 204,6 mil toneladas.

No Brasil, que representou 67,5% do volume comercializado pela Camil, o volume de vendas do segmento de alto giro (60% do total), formado por arroz, feijão e açúcar, foi 7,2% maior, para 380,5 mil toneladas. Enquanto o volume vendido na divisão de alto valor (7% do total), formado por pescados, massas, café e biscoitos, aumentou 31,6%, para 44,4 mil toneladas.