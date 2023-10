Chuva em SP: capital entra em estado de atenção para alagamentos; veja previsão

Uma forte chuva atinge a cidade de São Paulo e a região metropolitana na noite desta quinta-feira, 12. O temporal fez com que todas as regiões da capital entrassem às 19 horas em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. Os órgãos de monitoramento esperam mais chuva ao longo da noite.

"A propagação de áreas de instabilidade vindas da região de Sorocaba provoca chuvas na forma de pancadas sobre a Grande São Paulo. De acordo com os dados do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo, os pontos mais intensos se concentram nos municípios de Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba e Barueri", informou o CGE às 19 horas.

Estas precipitações, segundo o órgão, devem se deslocar para a capital paulista e se "espalhar por todas as regiões da cidade nas próximas horas". A Prefeitura recomenda as seguintes medidas em caso de temporais:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.

Capital deve ter tempo frio nos próximos dias

Segundo a previsão da Prefeitura, a expectativa é que o tempo siga nublado na capital ao longo desta sexta-feira, 13. "A nebulosidade impede a elevação significativa das temperaturas, com máximas que não devem superar os 20°C. Os ventos passam a soprar do quadrante sul e as temperaturas entram em declínio, com as mínimas de 15°C previstas para o período da noite."

A continuidade das chuvas mantém elevado o risco para inundações e deslizamentos de terra, segundo a administração municipal. No sábado, 14, a frente fria se afasta do litoral paulista, "mas os ventos úmidos que sopram do oceano ainda devem manter o céu com muita nebulosidade e as temperaturas mais baixas, além de favorecer a ocorrência de garoa e chuviscos intermitentes". "Os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas que não devem superar os 21°C."