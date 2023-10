Lula faz nova videoconferência com ministros no Palácio da Alvorada

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou na manhã desta quinta-feira, 12, de uma nova videoconferência com ministros. A reunião ocorreu às 9h30, de acordo com a agenda, e contou com a participação dos ministros José Múcio (Defesa), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom), Celso Amorim (assessor-chefe da Assessoria Especial do presidente) e Marco Aurélio Marcola (chefe do Gabinete Pessoal do presidente).

A reunião desta quinta-feira foi a quarta realizada com o grupo de ministros após o presidente ter se submetido a duas cirurgias - artroplastia de quadril e procedimento plástico nas pálpebras - no último dia 29.

Lula despacha no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, desde então.

Por conta das cirurgias, a equipe médica do presidente recomendou que o petista não recebesse visitas por duas semanas.

Diante disso, a previsão é que Lula volte a despachar presencialmente com os ministros na próxima semana.

O chefe do Executivo costuma expressar sua preferência por conversas presenciais.

Na segunda-feira, 16, o governo pretende fazer ações para marcar os 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos e o Dia Mundial da Alimentação.

Também há previsão de eventos em relação aos 20 anos do Bolsa Família, em 20 de outubro, e a entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida, também no dia 20.

De acordo com a Secom, Lula poderá participar por videoconferência desses compromissos públicos.